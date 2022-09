Fondi russi, il rapporto Usa: “La Lega cercò di togliere il divieto ai finanziamenti esteri ai partiti introdotto dalla Spazzacorrotti” (Di giovedì 15 settembre 2022) La Lega è citata nel report Usa “Covert Foreign Money” che, nel 2020, analizzò i tentativi di interferenza della russia nei “processi democratici”. Un documento, come rivelato da Repubblica, che anticipa i temi al centro delle dichiarazioni fatte martedì scorso dell’alto funzionario americano dell’amministrazione Biden. Nel rapporto firmato dall’ex consigliere di Trump Josh Rudolph, si parla non solo del caso Metropol, ma anche di quando nel 2018 il Carroccio “tento di rimuovere il divieto di finanziamenti esteri ai partiti e candidati italiani” che i 5 stelle stavano per introdurre con la legge Spazzacorrotti. “L’incontro a Mosca”, si legge in riferimento all’incontro a cui partecipò Gianluca Savoini a Mosca, “si è svolto il 18 ottobre 2018. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Laè citata nel report Usa “Covert Foreign Money” che, nel 2020, analizzò i tentativi di interferenza dellaa nei “processi democratici”. Un documento, come rivelato da Repubblica, che anticipa i temi al centro delle dichiarazioni fatte martedì scorso dell’alto funzionario americano dell’amministrazione Biden. Nelfirmato dall’ex consigliere di Trump Josh Rudolph, si parla non solo del caso Metropol, ma anche di quando nel 2018 il Carroccio “tento di rimuovere ildiaie candidati italiani” che i 5 stelle stavano per introdurre con la legge. “L’incontro a Mosca”, si legge in riferimento all’incontro a cui partecipò Gianluca Savoini a Mosca, “si è svolto il 18 ottobre 2018. ...

