Fondi russi ai partiti, il ministro Di Maio: 'Siamo in costante contatto con gli Usa per avere informazioni' (Di giovedì 15 settembre 2022) Il governo dell'Italia è in contatto costante con gli Stati Uniti sul "grave fatto" relativo ai 300 milioni di euro che la russia avrebbe pagato alle forze politiche italiane. Lo ha detto oggi il ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 settembre 2022) Il governo dell'Italia è incon gli Stati Uniti sul "grave fatto" relativo ai 300 milioni di euro che laa avrebbe pagato alle forze politiche italiane. Lo ha detto oggi il ...

repubblica : Fondi russi ai partiti italiani, l'ex ambasciatore Usa Volker punta il dito contro Fratelli d'Italia e Lega - pdnetwork : 'È grave che Lega di Salvini non abbia disdetto rapporti e alleanze con il partito di #Putin, Russia Unita'. Oggi… - repubblica : Fondi russi ai partiti. A Roma una nota Usa, Di Maio: altro in arrivo [di Tommaso Ciriaco, Giuliano Foschini, Fabio… - Dav42156771 : RT @MPSkino: ... - daremo alle donne il diritto di non tingersi i capelli... - daremo alle donne il diritto di non videochiamare...… - sunsetodown : RT @fcolarieti: Il Copasir prova ad allontanare l’ombra dei fondi russi. M5S e Pd non si fidano. Di Maio avverte: 'Il dossier potrebbe non… -