Fondi russi ai partiti, Copasir: “Italia non è coinvolta”. Urso: “Positivo incontro al Dipartimento di Stato Usa” (Di giovedì 15 settembre 2022) Al momento l'Italia non risulta tra i paesi coinvolti ha detto Adolfo Urso, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Continuano a scuotere la campagna elettorale le dichiarazioni Usa, secondo cui la russia ha trasferito più di 300 milioni di dollari a partiti politici stranieri per ottenere influenza all'estero. "Al momento non esistono notizie che riguardano l`Italia - ha affermato Urso che è anche senatore di Fratelli d'Italia -. Così ci è Stato detto. In questi dossier non dovrebbero esserci notizie che riguardano il nostro Paese. Urso è in missione a Washington ed ha avuto incontri, fra l`altro, proprio con il presidente della Commissione intelligence del Senato ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 settembre 2022) Al momento l'non risulta tra i paesi coinvolti ha detto Adolfo, presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (). Continuano a scuotere la campagna elettorale le dichiarazioni Usa, secondo cui laa ha trasferito più di 300 milioni di dollari apolitici stranieri per ottenere influenza all'estero. "Al momento non esistono notizie che riguardano l`- ha affermatoche è anche senatore di Fratelli d'-. Così ci èdetto. In questi dossier non dovrebbero esserci notizie che riguardano il nostro Paese.è in missione a Washington ed ha avuto incontri, fra l`altro, proprio con il presidente della Commissione intelligence del Senato ...

