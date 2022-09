Fondi russi a FdI, Terzi smonta le accuse di Repubblica: “Ho sentito il collega americano, è tutto falso” (Di giovedì 15 settembre 2022) tutto falso. A cominciare dal titolo. Repubblica non si smentisce nella sua campagna di criminalizzazione della destra. E non risparmia colpi bassi al partito di Giorgia Meloni. Ieri, in una intervista all’ambasciatore americano Kurt Volker a proposito dei Fondi russi, insinuava già dal titolo che Fdi sarebbe tra i partiti finanziati da Mosca. Oggi, in una lunga intervista a Libero, però, l’ex ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, una decennale carriera diplomatica alle spalle, smonta pezzo per pezzo le ricostruzioni del “quotidiano militante”. Riportando testualmente uno scambio di mail con il collega statunitense. Terzi di Sant’Agata smonta le accuse di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022). A cominciare dal titolo.non si smentisce nella sua campagna di criminalizzazione della destra. E non risparmia colpi bassi al partito di Giorgia Meloni. Ieri, in una intervista all’ambasciatoreKurt Volker a proposito dei, insinuava già dal titolo che Fdi sarebbe tra i partiti finanziati da Mosca. Oggi, in una lunga intervista a Libero, però, l’ex ambasciatore Giuliodi Sant’Agata, una decennale carriera diplomatica alle spalle,pezzo per pezzo le ricostruzioni del “quotidiano militante”. Riportando testualmente uno scambio di mail con ilstatunitense.di Sant’Agataledi ...

