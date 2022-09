Fiorentina troppo brutta per essere vera | si è rotto qualcosa | Turchia amara per Italiano

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 settembre 2022) E’ unaperquella che subisce tre gol in casa dell’Istanbul Basaksehir, una squadra di tutto rispetto, ma assolutamente non insormontabile. E’ un avvio di stagione però estremamente deludente per i viola, che di fatto hanno vinto soltanto i primi due impegni ufficiali, la prima in campionato con la Cremonese, quindi l’andata dei playoff di Conference League contro il Twente. Da lì in avanti, tanti pareggi e qualche bruciante sconfitta, come quella arrivata stasera inper 3-0 allo stadio Terim. E’ un ko pesante, pesantissimo, soprattutto perché il girone ora si complica: ricordando che si qualifica solo la prima in modo diretto, e che la seconda fa gli spareggi contro la terza paracadutata dall’Europa League, i viola ora si ritrovano ...