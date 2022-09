Fiorentina, Italiano: «Alle prime difficoltà ci sgretoliamo. Sono preoccupato» (Di giovedì 15 settembre 2022) Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha analizzato la sconfitta di Istanbul: le dichiarazioni nel post gara ai microfoni di Sky Sport L’ANALISI – «Spiegazione? Non mi aspettavo un secondo tempo così, non riesco a capire perché Alle prime difficoltà ci sgretoliamo. Siamo fragili, non capisco come una partita in pieno equilibrio possa terminare 3-0. Dispiace perché eravamo partiti con un altro obiettivo, quello di metterci Alle spAlle dei momenti difficili. Invece adesso ne affrontiamo degli altri. Gli avversari Sono tosti, in Europa è davvero difficile, me ne sto rendendo conto. Problema di testa? Quando i risultati non arrivano, non è facile a livello di forze e di mentalità. Non stiamo riuscendo a reagire. Loro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Il tecnico dellaVincenzoha analizzato la sconfitta di Istanbul: le dichiarazioni nel post gara ai microfoni di Sky Sport L’ANALISI – «Spiegazione? Non mi aspettavo un secondo tempo così, non riesco a capire perchéci. Siamo fragili, non capisco come una partita in pieno equilibrio possa terminare 3-0. Dispiace perché eravamo partiti con un altro obiettivo, quello di mettercispdei momenti difficili. Invece adesso ne affrontiamo degli altri. Gli avversaritosti, in Europa è davvero difficile, me ne sto rendendo conto. Problema di testa? Quando i risultati non arrivano, non è facile a livello di forze e di mentalità. Non stiamo riuscendo a reagire. Loro ...

