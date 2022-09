Fiorentina, in Turchia esci dal tunnel: la vittoria manca da Ferragosto, Italiano si affida a Cabral (Di giovedì 15 settembre 2022) E’ un tunnel profondo quello in cui si è infilata la Fiorentina di Italiano, reduce da una serie ormai importante di risultati negativi. Dopo la vittoria con la Cremonese all’esordio in campionato, e il 2-1 con cui ha battuto il Twente poco dopo Ferragosto, niente più successi per Italiano, che a questo punto ha bisogno di ritrovare la sua squadra, quella che lo scorso anno ha strabiliato. E’ vero, la stagione è stata preparata in fretta per l’impegno dentro-fuori in Conference League, ma la squadra è stata arricchita di interpreti e non è questo il motivo. Sembra più un fatto mentale, il problema di non stupire più nessuno, di dover trovare nuovi stimoli una volta riacquisito lo status di settima sorella. Così non va, e il girone di Conference League va messo a posto dopo il pareggio ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) E’ unprofondo quello in cui si è infilata ladi, reduce da una serie ormai importante di risultati negativi. Dopo lacon la Cremonese all’esordio in campionato, e il 2-1 con cui ha battuto il Twente poco dopo, niente più successi per, che a questo punto ha bisogno di ritrovare la sua squadra, quella che lo scorso anno ha strabiliato. E’ vero, la stagione è stata preparata in fretta per l’impegno dentro-fuori in Conference League, ma la squadra è stata arricchita di interpreti e non è questo il motivo. Sembra più un fatto mentale, il problema di non stupire più nessuno, di dover trovare nuovi stimoli una volta riacquisito lo status di settima sorella. Così non va, e il girone di Conference League va messo a posto dopo il pareggio ...

qn_lanazione : I viola in campo stasera in Turchia per la seconda sfida del gironcino: sono già 90 minuti da dentro o fuori. L'eme… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Conference League:Italiano, 'non è bel momento, ma guai mollare' Fiorentina domani in Turchia col Basaksehir - AnsaToscana : Conference League:Italiano, 'non è bel momento, ma guai mollare'. Fiorentina domani in Turchia col Basaksehir #ANSA - Fiorentinanews : #Belözoglu: 'La #Fiorentina è la favorita nel girone, ma vogliamo arrivare primi. #Terim? Il più grande allenatore… - qn_lanazione : Fiorentina, vigilia di coppa. Squadra in Turchia con diversi assenti -