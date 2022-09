Fiorentina, brutte notizie per Italiano: infortunio nel riscaldamento (Di giovedì 15 settembre 2022) Nel pre partita di Istanbul Basaksehir – Fiorentina, valevole per la seconda giornata dei gironi di Conference League, Vincenzo Italiano è stato costretto ad apportare una modifica dell’ultim’ora. Nel riscaldamento, infatti, a pochi minuti dall’inizio del match, il difensore argentino Lucas Martinez Quarta è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio. Fiorentina-infortunio-quarta Il ct dei Viola, dunque, ha sostituito il calciatore con Rolando Mandragora, arretrando ed adattando Amrabat nella linea di difesa al posto di Martinez Quarta. Altro stop per la Fiorentina, che dopo il recente infortunio di Dodo ora dovrà fare a meno anche del giovane difensore centrale. Dopo il weekend ci sarà la sosta per le nazionali, ciò potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 settembre 2022) Nel pre partita di Istanbul Basaksehir –, valevole per la seconda giornata dei gironi di Conference League, Vincenzoè stato costretto ad apportare una modifica dell’ultim’ora. Nel, infatti, a pochi minuti dall’inizio del match, il difensore argentino Lucas Martinez Quarta è stato costretto a fermarsi a causa di un-quarta Il ct dei Viola, dunque, ha sostituito il calciatore con Rolando Mandragora, arretrando ed adattando Amrabat nella linea di difesa al posto di Martinez Quarta. Altro stop per la, che dopo il recentedi Dodo ora dovrà fare a meno anche del giovane difensore centrale. Dopo il weekend ci sarà la sosta per le nazionali, ciò potrebbe ...

