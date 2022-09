Fedez dona 130mila euro alla sua Rozzano per il nuovo parco dello sport: “Felice di restituire un po’ dei privilegi acquisiti” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Oggi ho consegnato presso al comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione e il rifacimento del parco comunale della città. Sono molto Felice di contribuire alla riqualificazione della periferia dal quale provengo e di restituire un po’ dei privilegi acquisiti alla comunità di cui ancora mi sento di far parte. W Rozzano”. Con queste parole Fedez ha condiviso con i suoi follower la donazione fatta al Comune di Rozzano, la sua città natale, alle porte di Milano, per contribuire alla riqualificazione dell’area. Nella mattinata di mercoledì 14 settembre, ha così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “Oggi ho consegnato presso al comune dil’assegno dache la mia fondazione hato per la ristrutturazione e il rifacimento delcomunale della città. Sono moltodi contribuireriqualificazione della periferia dal quale provengo e diun po’ deicomunità di cui ancora mi sento di far parte. W”. Con queste paroleha condiviso con i suoi follower lazione fatta al Comune di, la sua città natale, alle porte di Milano, per contribuireriqualificazione dell’area. Nella mattinata di mercoledì 14 settembre, ha così ...

FQMagazineit : Fedez dona 130mila euro alla sua Rozzano per il nuovo parco dello sport: “Felice di restituire un po’ dei privilegi… - infoitcultura : Fedez dona 130mila euro a Rozzano: 'Felice di restituire privilegi alla mia comunità' - infoitcultura : Fedez dona 130.000 euro al Comune di Rozzano per creare un nuovo parco dello sport - infoitcultura : Fedez dona 130mila euro per la 'sua' Rozzano: 'Mai dimenticare le proprie radici' - infoitcultura : Fedez dona 130mila euro alla sua Rozzano per il nuovo parco dello sport -