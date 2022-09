Federer si ritira | il messaggio di Nadal

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – "Caro Roger, mio amico e rivale. Avrei voluto che questo giorno non arrivasse mai. E' un giorno triste per me personalmente e per lo sport nel mondo". Rafainvia una Roger, che oggi ha annunciato il ritiro. Lo svizzero, 41 anni, giocherà la prossima settimana la Laver Cup a Londra e poi appenderà la racchetta al chiodo. "E' stato un piacere, ma anche un onore e un privilegio condividere tutti questi anni conte, con tanti momenti meravigliosi in campo e fuori. Avremo ancora molti momenti da condividere in futuro, ci sono ancora molte cose da fare insieme, lo sappiamo. Per ora, ti auguro ogni gioia con tua moglie Mirka, i tuoi figli, e goderti quello che ti aspetta. Ci vediamo a Londra", scrive.