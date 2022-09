Famoso fashion blogger alla guida di Are You The One Italia | ecco chi è

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il cognato di Fedez è pronto per una nuova avventura, anche se lui la sua metà l’ha già trovata. Iled influencer Luca Vezil è infatti lo storico fidanzato di Valentina Ferragni (sorella di Chiara). Appassionato di moda e fotografia, oggi si lancia anche nella sua prima esperienza di conduttore, sarà proprio lui are Are You The Onesu MTV. Are You The One, il format Cult di MTV, Are You The One è un reality show che nasce negli Stati Uniti. Un vero e proprio esperimento d’amore quello del programma, che è andato in onda per la prima volta nel 2014 riscuotendo un grande successo già dprima stagione. I protagonisti sono 10 ragazzi e 10 ragazze single che alloggiano in un resort dove dovranno capire chi sarà la loro anima gemella. Il realiy prevede poi dei test che ...