Fabio Fazio come Willy Wonka: perché ha salvato una fabbrica di cioccolato (Di giovedì 15 settembre 2022) Fabio Fazio come Willy Wonka? Pare proprio di sì visto che lo storico conduttore di Che Tempo che Fa è da poco a capo di un’azienda che produce cioccolato. Insieme alla moglie, Gioia Selis, il presentatore ha deciso di rilevare il 50 % delle quote della Lavoratti, una piccola ditta di Varazze alla quale si legano i suoi ricordi d’infanzia. L’inaugurazione della fabbrica di cioccolato si terrà a brevissimo, entro fine settembre 2022 e, mentre già si parla di una campagna pubblicitaria che potrebbe coinvolgere alcuni volti televisivi, Fazio sui suoi canali social ha raccontato in un video come è nata questa avventura: C’era una volta un piccolo laboratorio di cioccolato molto significativo per tutti i ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 15 settembre 2022)? Pare proprio di sì visto che lo storico conduttore di Che Tempo che Fa è da poco a capo di un’azienda che produce. Insieme alla moglie, Gioia Selis, il presentatore ha deciso di rilevare il 50 % delle quote della Lavoratti, una piccola ditta di Varazze alla quale si legano i suoi ricordi d’infanzia. L’inaugurazione delladisi terrà a brevissimo, entro fine settembre 2022 e, mentre già si parla di una campagna pubblicitaria che potrebbe coinvolgere alcuni volti televisivi,sui suoi canali social ha raccontato in un videoè nata questa avventura: C’era una volta un piccolo laboratorio dimolto significativo per tutti i ...

LaStampa : Fabio Fazio rileva un’azienda di cioccolato: “L’ho salvata per i bambini di Varazze come me” - LaStampa : Fabio Fazio salva la fabbrica di dolci Lavoratti: “È come tornare bambini” - IOdonna : Fabio Fazio ha annunciato la sua nuova avvenutra con un video sul suo Instgram. A breve l'inaugurazione della fabbr… - faxalexandro : RT @ancora_italia: IL SISTEMA VOTA ASTENSIONE Il sistema vuole farci credere che non andare a votare sia la scelta giusta. Fabio Fazio dic… - albertolupini : Fabio Fazio re del cioccolato: salva il laboratorio Lavoratti -