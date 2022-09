Eva Henger è guarita | ecco com’è andata l’ultima visita dopo l’incidente ESCLUSIVO

Leggi su novella2000

(Di giovedì 15 settembre 2022) Evaincidente oggi Rimasta coinvolta l’aprile scorso in un grave incidente automobilistico, Evaè stata a lungo costretta in sedia a rotelle. L’attrice non poteva camminare a causa delle lesioni riportate al bacino e soprattutto a una gamba, operata e poi fasciata per mesi nell’attesa di tornare come prima. Nel corso delle ospitate L'articolo proviene da Novella 2000.