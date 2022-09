Eutanasia, elezioni, chiese vuote: cosa ha detto il Papa sul volo di ritorno dal Kazakistan (Di giovedì 15 settembre 2022) Città del Vaticano – Un primo bilancio della tre giorni asiatica; poi il commento sull’Eutanasia, sullo stato della democrazia in Europa, sull’Italia chiamata al voto. Di ritorno dal Viaggio Apostolico in Kazakistan, sul volo che lo ha riportato a Roma, Papa Francesco parla a ruota libera rispondendo alle domande dei giornalisti che lo hanno accompagnato a Nur-Sultan per partecipare al VII Congresso Internazionale dei leader religiosi. Di seguito la trascrizione completa (a cura del Dicastero per la Comunicazione), della conferenza stampa così come riportata dai media vaticani. Buon giorno Santo Padre. Grazie mille per la sua visita in Kazakhstan, qual è il risultato della sua visita, alle origini del nostro popolo, che cosa l’ha ispirata? Per me è stata anche una sorpresa. Perché io ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 15 settembre 2022) Città del Vaticano – Un primo bilancio della tre giorni asiatica; poi il commento sull’, sullo stato della democrazia in Europa, sull’Italia chiamata al voto. Didal Viaggio Apostolico in, sulche lo ha riportato a Roma,Francesco parla a ruota libera rispondendo alle domande dei giornalisti che lo hanno accompagnato a Nur-Sultan per partecipare al VII Congresso Internazionale dei leader religiosi. Di seguito la trascrizione completa (a cura del Dicastero per la Comunicazione), della conferenza stampa così come riportata dai media vaticani. Buon giorno Santo Padre. Grazie mille per la sua visita in Kazakhstan, qual è il risultato della sua visita, alle origini del nostro popolo, chel’ha ispirata? Per me è stata anche una sorpresa. Perché io ...

