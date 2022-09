Europa League | Roma;Mourinho' più cattiveria da chi gioca davanti'

(Di giovedì 15 settembre 2022) "Dybala ha fatto il primo gol però nel secondo tempo la squadra è andata in campo con un atteggiamento diverso. Nel primo temo con un uomo in più abbiamoto come se fosse 11 contro 11. Trenta ...

sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - RiderBike93 : @Djnc78 Stiamo calmi ci sono ancora coppa Italia e forse Europa League non tutto è finito! - eNo11 : RT @_E_C_U_R_B: Madre mia ho appena avuto un incubo 21/05/23 Napoli-Inter Scemone vince regalando lo scudetto a Pioli e agguanta la zona E… - Footbol030 : RT @_E_C_U_R_B: Madre mia ho appena avuto un incubo 21/05/23 Napoli-Inter Scemone vince regalando lo scudetto a Pioli e agguanta la zona E… - gianpi36590925 : @Lory31511460 @BagnardiViviano @alfio742 Il primo negativo proprio non direi ha alzato il livello della squadra arr… -

Sky Sport

A Gustav Isaksen è bastata una serata di fuoco per far parlare di sé: migliore in campo nella sfida ditra il suo Midtjylland e i biancocelesti, l'esterno d'attacco danese ha realizzato ...Cristiano Ronaldo ha rotto il digiuno ma può ancora lasciare lo United: super budget per il sostituto e la Serie A tremaFinalmente Ronaldo: giovedì in, il portoghese ha rotto un digiuno di gol che durava da inizio stagione. Una novità per chi, invece, nella sua carriera è stato abituato a trovare la via di gol con grande continuità. ... Europa League, calendario e orari delle partite del secondo turno Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La squadra di Ancelotti espugna (1-2) dopo 3 anni e mezzo il Wanda Metropolitano. Decisive le reti di Rodrygo e Valverde. Il brasiliano è stato preso ...