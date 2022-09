EUROPA LEAGUE: ROMA, L’OLIMPICO È UNA CERTEZZA (Di giovedì 15 settembre 2022) La ROMA, aveva iniziato la sua stagione nel migliore dei modi, fino alla prima sconfitta stagionale arrivata alla Dacia Arena, contro l’Udinese. Dopo la brutta sconfitta rimediata a Udine, gli uomini di Mourinho, hanno perso anche la partita del debutto stagionale in EUROPA LEAGUE, contro il Ludogorets con il risultato di 2-1.Nell’ultima partita di campionato, la ROMA è tornata a vincere, grazie ad una grandissima rete di Dybala e al gol di Abraham, su assist dell’argentino. La ROMA, in questa seconda giornata di EUROPA LEAGUE, ospiterà i finlandesi dell’HJK, anche loro a quota zero punti in classifica in seguito al ko rimediato contro il Real Betis. Per la gara, Mourinho, potrebbe ritrovare Zaniolo, che dovrebbe rientrare dopo l’infortunio alla spalla subito in ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 15 settembre 2022) La, aveva iniziato la sua stagione nel migliore dei modi, fino alla prima sconfitta stagionale arrivata alla Dacia Arena, contro l’Udinese. Dopo la brutta sconfitta rimediata a Udine, gli uomini di Mourinho, hanno perso anche la partita del debutto stagionale in, contro il Ludogorets con il risultato di 2-1.Nell’ultima partita di campionato, laè tornata a vincere, grazie ad una grandissima rete di Dybala e al gol di Abraham, su assist dell’argentino. La, in questa seconda giornata di, ospiterà i finlandesi dell’HJK, anche loro a quota zero punti in classifica in seguito al ko rimediato contro il Real Betis. Per la gara, Mourinho, potrebbe ritrovare Zaniolo, che dovrebbe rientrare dopo l’infortunio alla spalla subito in ...

