Europa League | Lazio; Sarri | ' Midtjylland? Ci è mancata umiltà'

(Di giovedì 15 settembre 2022) 'Oggi non siamo stati umili, pensavamo di poterla risolvere prima o poi ma quando fai così non ne vieni fuori. Di chi è la responsabilità? Mia, poi con i giocatori me la vedrò io. Da loro voglio ...

sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - RiderBike93 : @Djnc78 Stiamo calmi ci sono ancora coppa Italia e forse Europa League non tutto è finito! - eNo11 : RT @_E_C_U_R_B: Madre mia ho appena avuto un incubo 21/05/23 Napoli-Inter Scemone vince regalando lo scudetto a Pioli e agguanta la zona E… - Footbol030 : RT @_E_C_U_R_B: Madre mia ho appena avuto un incubo 21/05/23 Napoli-Inter Scemone vince regalando lo scudetto a Pioli e agguanta la zona E… - gianpi36590925 : @Lory31511460 @BagnardiViviano @alfio742 Il primo negativo proprio non direi ha alzato il livello della squadra arr… -

Sky Sport

... confermando quanto di buono fatto fino a questo momento sia in campionato che in Champions. ... provando a costruire un qualcosa che duri e dia una buona immagine del nostro calcio in. ...La Roma conquista i primi tre punti indopo la sconfitta contro il Ludogorets. Roma - Helsinki, la diretta 90': Dybala ci riprova: il suo tiro dal limite dell'area è troppo debole però ... Europa League, calendario e orari delle partite del secondo turno Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La squadra di Ancelotti espugna (1-2) dopo 3 anni e mezzo il Wanda Metropolitano. Decisive le reti di Rodrygo e Valverde. Il brasiliano è stato preso ...