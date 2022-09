Europa League, la Roma si rilancia: HJK travolto 3-0, Dybala e Pellegrini sugli scudi (Di giovedì 15 settembre 2022) La Roma ha sconfitto l’HJK Helsinki con uno schiacciante 3-0, trionfando di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico e regalandosi il primo successo stagionale in Europa League. Dopo la battuta d’arresto rimediata settimana scorsa contro il Ludogorets, gli uomini di José Mourinho rialzano la testa e agganciano proprio il Ludogorets nella classifica del gruppo C, a tre punti di distacco dalla capoliista Betis Siviglia (3-2 contro i bulgari). La partita si è decisa in avvio di ripresa grazie a Dybala e a Pellegrini: l’argentino ha segnato il primo gol al 47? su invito dell’italiano, il quale ha poi raddoppiato al 49? su assist di Zaniolo. Al 68? il tris calato da Belotti, che concretizza il supporto di Zaniolo. Prestazione di spessore da parte dei capitolini, quinti nella classifica della Serie a ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Laha sconfitto l’HJK Helsinki con uno schiacciante 3-0, trionfando di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico e regalandosi il primo successo stagionale in. Dopo la battuta d’arresto rimediata settimana scorsa contro il Ludogorets, gli uomini di José Mourinho rialzano la testa e agganciano proprio il Ludogorets nella classifica del gruppo C, a tre punti di distacco dalla capoliista Betis Siviglia (3-2 contro i bulgari). La partita si è decisa in avvio di ripresa grazie ae a: l’argentino ha segnato il primo gol al 47? su invito dell’italiano, il quale ha poi raddoppiato al 49? su assist di Zaniolo. Al 68? il tris calato da Belotti, che concretizza il supporto di Zaniolo. Prestazione di spessore da parte dei capitolini, quinti nella classifica della Serie a ...

sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - gippu1 : In Europa League #Roma sconfitta per la seconda volta nella sua storia a Razgrad dopo la battaglia di Abrittus comb… - SkySport : ROMA-HJK 3-0 Risultato finale ? ? #Dybala (47') ? #Pellegrini (49') ? #Belotti (68') ? Europa League - seconda gior… - TuttoMercatoWeb : Europa League, i risultati: la Roma chiama, il Betis risponde. 4 gol nella ripresa a Rennes - Angelredblack1 : RT @Angelredblack1: Italiane in Champions e Europa League, Allegri, Marotta, gli scontri dopo Milan Vs Dinamo da parte dei tifosi croati. S… -