Europa League | il Feyenoord ne fa 6 | lo United vince con CR7 Real Sociedad ok | Monaco ko Tris Friburgo | gol Hamsik Il Betis soffre ma vince

sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - gippu1 : In Europa League #Roma sconfitta per la seconda volta nella sua storia a Razgrad dopo la battaglia di Abrittus comb… - SkySport : ROMA-HJK 3-0 Risultato finale ? ? #Dybala (47') ? #Pellegrini (49') ? #Belotti (68') ? Europa League - seconda gior… - zazoomblog : Il riscatto della Roma in Europa League: Dybala Pellegrini e Belotti superano l’Helsinki ko la Fiorentina -… - calciomercatoit : ???Maurizio #Sarri dopo la pesante sconfitta della #Lazio: 'Se sono io, devo fare un passo indietro' -

... in gol Dybala, Pellegrini e Belotti ROMA - La Roma fatica nel primo tempo e dilaga nel secondo contro l'HJK Helsinki per i primi tre punti della sua. Mourinho la risolve inserendo ...Un ko che fa male per prestazione e risultato. Lazio sconfitta 5 - 1 dal Midtjylland nella trasferta in Danimarca valida per la seconda giornata della fase a gironi di. 'Questa è la Lazio che si è vista a volte l'anno scorso: la Lazio purtroppo a volte non si presenta in campo e vengono fuori queste partite. È stata una gara non giocata. Questa sera fa ...Si conclude la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023. Brutta battuta d'arresto per la Lazio in Danimarca (5-1 contro il Midtjylland) mentre la Roma all'Olimpico... Di seguito ...Dopo due giornate, la squadra di Manuel Pellegrini è prima nel girone della Roma. Vittoria per 3-2 contro i bulgari Il Betis vince 3-2 contro il Ludogorets e dopo due giornate comanda il girone C con ...