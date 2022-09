Euronics | ‘Sotto Costo’ e ‘Doppio Sconto IVA’ dal 15 al 28 settembre | sfoglia i nuovi volantini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 settembre 2022) Tante offerte speciali per il nuovo volantino, disponibile da oggi 15con ben 5 promozioni diverse, tutte valide fino al 282022. Scopriamole tutte. Le promozioni attive L’offerta più interessante è la doppia promozione “Sottocosto” nei negozi Nova e DIMO. Ci sono anche le promo “Ancora più sconti fino al 50%” da Bruno e “Facciamo a metà” da CDS, che propongono un taglio di prezzo del 50% su alcuni dispositivi. Torna anche la celebre “IVA e DoppioIVA” nei punti vendita SIEM, ideale per chi vuole acquistareelettrodomestici. Leggi anche: VolantinoAgosto’ e ‘SummerFest’: prodotti scontati fino al 50%, ecco quali I prodotti in offerta Tra i prodotti in offerta: Xiaomi android tv led 55” – ...