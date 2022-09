“Eri maestosa | bellezza unica” Lutto nel cinema | l’addio alla famosa attrice | ha fatto la storia

(Di giovedì 15 settembre 2022)nel, è morta Irene Papas. Lagreca è nota soprattutto per aver lavorato in due film:“Zorba il greco” e “I fucili di Navarone”. Naturalmente ha anche partecipato ad altre innumerevoli tragedie greche. La Papas è morta mercoledì a 96 anni. Il ministero della Cultura greco ha confermato la morte dell’icona dello schermo in una dichiarazione. “e dinamica, Irene Papas era la personificazione dellagreca sugli schermitografici e sul palcoscenico, una star internazionale che irradiava grecità”, ha scritto il ministro della Cultura Lina Mendoni, per il New York Times. “Con la forza del suo talento e il fascino della sua personalità ha conquistato il mondo dele del teatro”. Al momento, la causa ...

The SportSpirit

La Chiesa di Natuzza, vista da così lontano e in televisione è ancora più bella e piùdi quanto non lo sia in realtà. Eccolo il vero 'grande sogno' di Natuzza, finalmente realizzato. Mi ...La Chiesa di Natuzza, vista da così lontano e in televisione è ancora più bella e piùdi quanto non lo sia in realtà. Eccolo il vero 'grande sogno' di Natuzza, finalmente realizzato. Mi ... Südtirol Drei Zinnen Alpine Run: Doppietta italiana alla venticinquesima La UEFA non ha consentito ai tifosi del Napoli di recarsi a Glasgow per seguire la gara di Champions contro i Rangers.