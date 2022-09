(Di giovedì 15 settembre 2022) Sostenitori del neo-ottomanesimo, ambiscono a fare dellauna superpotenza regionale e a proteggere e diffondere l’islamismo politico. La presenza cresce in Siria, Libia, Nagorno-Karabakh e Qatar. Un’ulteriore espansione in Afghanistan e in Malesia sembra essere il prossimo passo naturale

Cappellin_R : @GiuseppeConteIT Studia ! Rivedi gli accordi di Minsk ! Ma persino Erdogan e Orban capiscono meglio il problema Usa… -

L'HuffPost

Nel frattempo l'Europail risparmio energetico . Perché Perché le belle parole sulle ... Deve finire questa storia perchéè della NATO ma si sta facendo beatamente i fatti suoi, gli ...Non a caso questo giornalestuoli di servizi contro M., così bollata per paragonarla a ... laureato ad Oxford, è più caviar Grano e Zaporizhzhia al centro del vertice Zelensky -- ... Erdogan studia da Putin. Sadat come Wagner, una milizia privata per la Grande Turchia (di A. Molle) Sostenitori del neo-ottomanesimo, ambiscono a fare della Turchia una superpotenza regionale e a proteggere e diffondere l’islamismo politico. La presenza ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che l'Armenia ha violato, in modo "inaccettabile", accordi presi con l'Azerbaigian dopo il conflitto del 2020. (ANSA) ...