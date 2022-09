Equitazione, Mondiali completo 2022: scelto il quartetto dell’Italia, Evelina Bertoli in gara a titolo individuale (Di giovedì 15 settembre 2022) Oggi, giovedì 15 settembre, scatteranno i Mondiali 2022 di completo dell’Equitazione: nell’impianto sportivo equestre di Rocca di Papa – Pratoni del Vivaro (Roma), sede dei Giochi Olimpici del 1960 e dei World Equestrian Games del 1998, si inizierà con la prova di dressage. Dei 90 binomi iscritti, 89 hanno superato la prima ispezione e saranno al via della prima delle tre prove, che come di consueto sarà spalmata su due giornate di competizioni (divise in quattro sessioni): 45 i binomi in gara oggi (22 dalle 09.30 e 23 dalle 14.00) e 44 domani (22 dalle 09.30 e 23 dalle 14.00). La rassegna iridata rappresenta inoltre la prima occasione per qualificare una squadra composta da tre binomi alle Olimpiadi di Parigi 2024: sono al via 16 formazioni nella gara a squadre, con 15 quartetti e ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Oggi, giovedì 15 settembre, scatteranno ididell’: nell’impianto sportivo equestre di Rocca di Papa – Pratoni del Vivaro (Roma), sede dei Giochi Olimpici del 1960 e dei World Equestrian Games del 1998, si inizierà con la prova di dressage. Dei 90 binomi iscritti, 89 hanno superato la prima ispezione e saranno al via della prima delle tre prove, che come di consueto sarà spalmata su due giornate di competizioni (divise in quattro sessioni): 45 i binomi inoggi (22 dalle 09.30 e 23 dalle 14.00) e 44 domani (22 dalle 09.30 e 23 dalle 14.00). La rassegna iridata rappresenta inoltre la prima occasione per qualificare una squadra composta da tre binomi alle Olimpiadi di Parigi 2024: sono al via 16 formazioni nellaa squadre, con 15 quartetti e ...

