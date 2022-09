Equitazione | Mondiali completo 2022 | Italia ottava dopo la prima parte del dressage

(Di giovedì 15 settembre 2022) Ididell’sono scattati nell’impianto sportivo equestre di Rocca di Papa – Pratoni del Vivaro (Roma), oggi, giovedì 15 settembre, e l’si trova all’ottavo postoladella prova dicon 65.8 penalità. Oggi sono entrati in gara 44 degli 88 binomi ancora iscritti e l’ha visto scendere sul rettangolo Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau, 25ma con 33,3, e Marco Cappai su Uter, 21° con 32,5. Tra gli individualisti è entrata in gara anche Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes, 11ma con 29,8. Disputeranno domani la loro prova diSusanna Bordone su Imperial van de Holtakkers e Giovanni Ugolotti su Duke of Champions, e con ...

