Energia, dalle ore di punta agli elettrodomestici, l'impatto delle nuove regole Ue sull'Italia (Di giovedì 15 settembre 2022) Tre gli assi sui quali Bruxelles si appresta a legiferare, il taglio obbligatorio ai consumi elettrici: sarà quantificato attorno al 10% su base mensile (e raffrontandolo con la media dei consumi negli ultimi 5 anni nel medesimo mese). La riduzione nelle ore di punta sarà fissata al 5%

