Emma Marrone | dopo l’addio al papà | la dedica all’uomo più importante

(Di giovedì 15 settembre 2022) Non sono state settimane affatto semplici perche, tornata dalle vacanze estive, ha dovuto affrontare uno dei momenti più complicati e dolorosi della propria vita. Ildi, Rosario, è purtroppo venuto a mancare lo scorso primo settembre a causa di una malattia. Da allora la cantante si è chiusa, come giusto che fosse, nel più completo silenzio social per stare insieme alla famiglia e affrontare il dolore con le persone a lei care. Il silenzio social diè stato interrotto solo un attimo quando la cantante ha pubblicato un video sfogo in cui, oltre a ringraziare i fan per l’affetto, ha anche ammonito duramente coloro che hanno speculato sulla morte del. Il silenzio social diè stato poi nuovamente interotto ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | Emma Marrone: 'Basta speculazioni su mio padre e sui vaccini, aveva la leucemia'. La cantante ringrazia i f… - DavidPuente : No vax sciacalli - lacittanews : LA DEDICAEmma Marrone, la dedica al fratello Francesco: 'Sei più forte di quello che pensi''Sei più forte di quello… - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: - GuitarDaniele : -

Con tre autori di successo scoperti da Genova per Voi: Simone Cremonini (autore per Fedez, Marco Mengoni,, Elodie e tanti altri), Emanuele Dabbono (autore in esclusiva per Tiziano Ferro)..., dopo la perdita del padre Rosario, fa gli auguri di compleanno al fratello Checco lanciandogli un messaggio di forza. Per la famiglia dinon sono stati giorni semplici. La ...Emma Marrone, parole da brividi e dedica speciale all'uomo della sua vita: così prova ad andare avanti dopo l'addio a papà Rosario!Dopo la morte del papà, scomparso due settimane fa a causa della leucemia, Emma Marrone si è stretta alla sua famiglia. Insieme stanno vivendo questo dolore e insieme si fanno forza per andare avanti.