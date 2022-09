Elezioni | Sandro Gozi Re lancia l' allarme | Partner europei preoccupati dal dibattito sull' Ue

(Di giovedì 15 settembre 2022) “Oggi i rapporti tra Italia e Unione Europea sono eccellenti, perché Mario Draghi ha portato l'Italia nel posto che le spetta nel cuore delle decisioni europee. Ci sono tante iniziative, da ultima quella sul price cap e sul programma di solidarietà energetica, che oggi sono sul tavolo grazie alla credibilità, all'influenza e all'insistenza di Mario Draghi. Quale sarà il rapporto tra Italia e Unione Europea dopo il 25 settembre dipenderà da cosa proporrà, dirà e farà il nuovo governo italiano. Da parte dei nostric'è tutto l'interesse a continuare a lavorare in maniera costruttiva con l'Italia. È evidente che dipenderà da quello che si farà e si dirà a Roma”. Lo ha detto l'europarlamentareintervenendo in videocollegamento alla terza festa nazionale della Confederazione AEPI, l'associazione ...

Ricordo aRuotolo che la Commissione parlamentare antimafia non ha inserito il mio nome tra gli impresentabili nel corso delle ultimeregionali. E non lo ha fatto perché sono stata ...... in quanto è il paese diPertini e fino a pochi mesi fa ha gestito anche ruoli importanti ... E' una candidata che ha già sperimentato cosa vuol dire candidarsi e mi riferisco alle... I candidati e le liste del Partito Democratico alle elezioni politiche 2022