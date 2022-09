Elezioni: Renzi, 'nel week end in Puglia a marcare distanza da Emiliano' (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Nel weekend, cercheremo di far rientrare anche qualche tappa al Sud, tra le Isole, la Calabria e, soprattutto, la Puglia, dove non possiamo non andare per marcare con forza la nostra distanza rispetto al modello di Michele Emiliano, che è quanto di più lontano ci sia da noi per stile e cultura di governo". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Nelend, cercheremo di far rientrare anche qualche tappa al Sud, tra le Isole, la Calabria e, soprattutto, la, dove non possiamo non andare percon forza la nostrarispetto al modello di Michele, che è quanto di più lontano ci sia da noi per stile e cultura di governo". Così Matteonella enews.

