Elezioni: Renzi, 'nel Lazio Zingaretti e il M5s hanno bloccato le rinnovabili' (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set (Adnkronos) - "Nel Lazio, appena Zingaretti ha fatto l'accordo con i grillini, con la Lombardi, cosa hanno fatto? hanno bloccato non il gas, non il nucleare, ma le rinnovabili. Fino ad aprile del 2022 c'è stata la moratoria sulle rinnovabili". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set (Adnkronos) - "Nel, appenaha fatto l'accordo con i grillini, con la Lombardi, cosafatto?non il gas, non il nucleare, ma le. Fino ad aprile del 2022 c'è stata la moratoria sulle". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira.

La7tv : #ottoemezzo Il giudizio di @pbersani su #Calenda e #Renzi: 'Stanno lì in mezzo per essere buoni per tutti gli usi.… - LauraGaravini : Il voto degli italiani in Europa stavolta è ancora più importante. Ho spiegato perché su @Rai1 ??: #elezioni… - petergomezblog : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…”… - serenatudisco : .@matteorenzi: 'Cinque anni fa ho scritto, in un mio libro, delle ingerenze della Russia per la #Brexit, adesso per… - papel61 : RT @confundustria: #Elezioni, Renzi cerca fondi: 'Mancano 128mila euro, dateci una mano'. -