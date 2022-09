Elezioni: Renzi, 'Meloni attaccata ogni giorno da Salvini, destra litiga su tutto' (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Una sola considerazione politica. La destra litiga su tutto. La Meloni è attaccata tutti i giorni da Salvini, non da Letta. E questo in campagna elettorale, non al governo". Così Matteo Renzi nella enews. "La coalizione di sinistra non ha un programma condiviso su nulla: i Verdi italiani non sono come quelli tedeschi e il nuovo Pd li sta rincorrendo. Se volete votare sulla base della simpatia o della pancia, auguri. Ma, se volete votare sulla base della concretezza delle idee, siamo l'unica possibilità credibile in campo. E il bello è che lo sanno tutti. Anche quelli che non ci votano". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Una sola considerazione politica. Lasu. Latutti i giorni da, non da Letta. E questo in campagna elettorale, non al governo". Così Matteonella enews. "La coalizione di sinistra non ha un programma condiviso su nulla: i Verdi italiani non sono come quelli tedeschi e il nuovo Pd li sta rincorrendo. Se volete votare sulla base della simpatia o della pancia, auguri. Ma, se volete votare sulla base della concretezza delle idee, siamo l'unica possibilità credibile in campo. E il bello è che lo sanno tutti. Anche quelli che non ci votano".

