Elezioni 2022, Meloni: “Vogliamo Italia che conti di più in Europa” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Vogliamo un’Italia che conti di più in Europa”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervistata da Le Figaro. Nell’intervista, anticipata sul sito del quotidiano francese, Meloni dice di aspettarsi molto dall’Europa e dalla Francia, pur mettendo in chiaro che non accetterà “nessuna subordinazione o posizione di inferiorità”. Secondo la presidente di Fdi “serve un approccio europeo per affrontare le conseguenze della guerra, a cominciare dal tetto del prezzo del gas e dal disaccoppiamento del prezzo del gas e dell’elettricità”. Meloni si dice anche “preoccupata” per “i ritardi, che riguarderanno famiglie e imprese”. “L’Unione Europea deve anche svolgere un ruolo di primo piano nel ripristino degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “un’chedi più in”. Lo dice la leader di Fratelli d’, Giorgia, intervistata da Le Figaro. Nell’intervista, anticipata sul sito del quotidiano francese,dice di aspettarsi molto dall’e dalla Francia, pur mettendo in chiaro che non accetterà “nessuna subordinazione o posizione di inferiorità”. Secondo la presidente di Fdi “serve un approccio europeo per affrontare le conseguenze della guerra, a cominciare dal tetto del prezzo del gas e dal disaccoppiamento del prezzo del gas e dell’elettricità”.si dice anche “preoccupata” per “i ritardi, che riguarderanno famiglie e imprese”. “L’Unione Europea deve anche svolgere un ruolo di primo piano nel ripristino degli ...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Le… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte a Sant’Elia, uno dei quartieri più poveri di Brindisi: applausi e cori per il leader del Movimento… - repubblica : Elezioni, Chiara Ferragni prende (ancora) posizione sul voto: 'Fate sentire la vostra voce il 25 settembre' [a cura… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Giovanbattista Fazzolari, senatore di Fratelli d'Italia, al Forum ANSA in vista del voto. 'Soldi russi a… - RadioNovesei96 : NOW: ELEZIONI NAZIO 2022 /OnAir to 96 Radio -