Elezioni 2022, Meloni: "Contro caro energia tetto Ue a prezzo gas" (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – caro energia, "oggi la soluzione principale è il tetto al prezzo del gas in Europa" perché, nonostante i provvedimenti come il decreto Aiuti bis, in totale "siamo già a 30 miliardi" che "non bastano", poiché "più soldi noi mettiamo, più la speculazione ce li fregherà…". Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso della registrazione di 'Dritto e rovescio', che andrà in onda stasera su Rete4. "Oggi noi siamo debolissimi sul fronte delle materie prime e quello energetico" spiega. "Continuiamo a tirare fuori risorse -ha sottolineato la leader di via della Scrofa- abbiamo approvato il dl aiuti bis, ora ci sarà un altro decreto, siamo più o meno a 30 miliardi, che non bastano. La soluzione non è mettere più soldi per poi farseli fregare dalla speculazione. Dobbiamo bloccare la speculazione".

