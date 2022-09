Elezioni 2022, Meloni: “A Mestre minacce BR, risultato campagne d’odio sinistra” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “A Mestre nuove minacce a firma Brigate Rosse. Quando esponenti politici e delle istituzioni usano parole come ‘dovranno sputare sangue’ contro i propri avversari, poi qualcuno può prenderli in parola. Il 25 settembre confido negli italiani per rispondere alle loro campagne d’odio”. Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni su Twitter, postando alcune foto di manifesti elettorali coperti di scritte. “Le scritte indirizzate a Giorgia Meloni, con minacce che rievocano le Brigate Rosse e le loro efferate azioni, sono da rigettare in toto e da condannare con fermezza. Uno dei requisiti essenziali della democrazia consiste nel fatto che mai la violenza, verbale o fisica che sia, può diventare un elemento della politica. A nome del Partito ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Anuovea firma Brigate Rosse. Quando esponenti politici e delle istituzioni usano parole come ‘dovranno sputare sangue’ contro i propri avversari, poi qualcuno può prenderli in parola. Il 25 settembre confido negli italiani per rispondere alle loro”. Lo scrive il presidente di Fratelli d’Italia Giorgiasu Twitter, postando alcune foto di manifesti elettorali coperti di scritte. “Le scritte indirizzate a Giorgia, conche rievocano le Brigate Rosse e le loro efferate azioni, sono da rigettare in toto e da condannare con fermezza. Uno dei requisiti essenziali della democrazia consiste nel fatto che mai la violenza, verbale o fisica che sia, può diventare un elemento della politica. A nome del Partito ...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “Stop a tetto stipendi dei superdirigenti? Vergognoso, c’impegniamo a cambiarlo”. Le… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte a Sant’Elia, uno dei quartieri più poveri di Brindisi: applausi e cori per il leader del Movimento… - repubblica : Elezioni, Chiara Ferragni prende (ancora) posizione sul voto: 'Fate sentire la vostra voce il 25 settembre' [a cura… - Luxgraph : Elezioni, Calenda domani alle 12 in diretta su - StefanoPutinati : Elezioni 2022. Promesse, promesse, ma la Pinarello Dogma non mi arriva -