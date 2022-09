"Ecco cosa c'è davvero dietro alla bomba sul voto degli americani", la voce inquietante (Di giovedì 15 settembre 2022) Il dossier sui presunti finanziamenti da parte della Russia ad alcuni partiti di diversi Paesi continua ad agitare la campagna elettorale. Ma in questa storia che sta tanto facendo discutere ci sono delle circostanze ancora tutte da chiarire. Gli Usa hanno lanciato il sasso nello stagno e hanno poi ritirato la mano. Non si hanno dettagli sui Paesi coinvolti e le informazioni vengono date col contagocce. Di fatto, come sottolinea un retroscena del Corriere, questo dossier preparato qualche mese fa mentre alla Casa Bianca c'era Biden, potrebbe essere un messaggio cifrato per il prossimo governo che potrebbe insediarsi a palazzo Chigi nei prossimi giorni, dopo il voto del 25 settembre. "Gli analisti ritengono che la 'bomba' sganciata due giorni fa possa essere in realtà un avviso, una sorta di warning per chi vincerà le elezioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Il dossier sui presunti finanziamenti da parte della Russia ad alcuni partiti di diversi Paesi continua ad agitare la campagna elettorale. Ma in questa storia che sta tanto facendo discutere ci sono delle circostanze ancora tutte da chiarire. Gli Usa hanno lanciato il sasso nello stagno e hanno poi ritirato la mano. Non si hanno dettagli sui Paesi coinvolti e le informazioni vengono date col contagocce. Di fatto, come sottolinea un retroscena del Corriere, questo dossier preparato qualche mese fa mentreCasa Bianca c'era Biden, potrebbe essere un messaggio cifrato per il prossimo governo che potrebbe insediarsi a palazzo Chigi nei prossimi giorni, dopo ildel 25 settembre. "Gli analisti ritengono che la '' sganciata due giorni fa possa essere in realtà un avviso, una sorta di warning per chi vincerà le elezioni ...

