Eccellenza Campania maxi rissa per una maglia rubata ad un ragazzino, il caso di Firenze non ha insegnato nulla: la storia (Di giovedì 15 settembre 2022) Poche settimane fa il caso del piccolo tifoso Antoine ha scosso il mondo del calcio, a distanza di giorni quel misfatto non ha insegnato nulla. In occasione di Fiorentina-Napoli, il bambino francese di 9 anni fu costretto a mettere al contrario la maglia degli azzurri di cui è supporter, poiché era nel settore Tribuna che è riservato ai fiorentini. Dappertutto si levarono gridi di vergogna per quanto successo, ma un episodio accaduto ieri conferma che nulla è cambiato e che si tratta solo di rumore inconcludente. Ieri pomeriggio, pochi minuti prima del match di Coppa Italia Dilettanti tra Sant’Antonio Abate ed Ercolanese, un tifoso di 15 anni dei padroni di casa viene fermato all’esterno del “Vigilante Varone” da parte del gruppo ultras dell’Ercolanese e viene obbligato a togliersi la maglietta degli ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 15 settembre 2022) Poche settimane fa ildel piccolo tifoso Antoine ha scosso il mondo del calcio, a distanza di giorni quel misfatto non ha. In occasione di Fiorentina-Napoli, il bambino francese di 9 anni fu costretto a mettere al contrario ladegli azzurri di cui è supporter, poiché era nel settore Tribuna che è riservato ai fiorentini. Dappertutto si levarono gridi di vergogna per quanto successo, ma un episodio accaduto ieri conferma cheè cambiato e che si tratta solo di rumore inconcludente. Ieri pomeriggio, pochi minuti prima del match di Coppa Italia Dilettanti tra Sant’Antonio Abate ed Ercolanese, un tifoso di 15 anni dei padroni di casa viene fermato all’esterno del “Vigilante Varone” da parte del gruppo ultras dell’Ercolanese e viene obbligato a togliersi la maglietta degli ...

