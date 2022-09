“È tornato con lui”. Cristiano Malgioglio, chi è il famoso fidanzato 39enne (Di giovedì 15 settembre 2022) È da qualche tempo che non si sente parlare dell’avvincente ed intrigante sfera amorosa di Cristiano Malgioglio ed il pubblico ha sete di gossip nei suoi confronti. Detto fatto, ci ha pensato il magazine di cronaca rosa diretto da Carlo Verdelli, Oggi, a raccontare una grandissima novità riguardante la situazione sentimentale del 77enne. Già per quanto concerne l’ambito lavorativo in televisione, Cristiano Malgioglio non può proprio lamentarsi. Nel suo imminente futuro sul piccolo schermo c’è il debutto al comando di una programma tutto suo, Mi casa es tu casa, sul filone di A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà. Poi c’è anche un giovane fidanzato a farlo felice. Cristiano Malgioglio torna col fidanzato ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 15 settembre 2022) È da qualche tempo che non si sente parlare dell’avvincente ed intrigante sfera amorosa died il pubblico ha sete di gossip nei suoi confronti. Detto fatto, ci ha pensato il magazine di cronaca rosa diretto da Carlo Verdelli, Oggi, a raccontare una grandissima novità riguardante la situazione sentimentale del 77enne. Già per quanto concerne l’ambito lavorativo in televisione,non può proprio lamentarsi. Nel suo imminente futuro sul piccolo schermo c’è il debutto al comando di una programma tutto suo, Mi casa es tu casa, sul filone di A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà. Poi c’è anche un giovanea farlo felice.torna col...

