È morta Irene Papas | Penelope nello sceneggiato ‘Odissea

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 15 settembre 2022) Cinema mondiale in lutto per la seconda volta in pochi giorni: dopo la scomparsa di Jean-Luc Godard, addio ad: la straordinaria attrice greca aveva 96 anni ed ha legato buona parte della sua carriera all`Italia. L`attrice, nata a Chiliomodi il 3 settembre 1926 con il nomeLelekou, si era allontanata dalle scene orami anni fa. Nel 2018 aveva infatti reso noto di soffrire da almeno 5 anni del morbo di Alzheimer. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato dal ministero della Cultura ellenico, ricordando chenel corso di una carriera di oltre mezzo secolo ha preso parte a più di 70 film. Nata in una famiglia di insegnanti, da cui imparò l'amore per i classici greci, già a 12 anni fu iscritta ad una scuola di arte drammatica.Nel 1947 sposò il regista e attore Alkis ...