È morta Irene Papas: fascino e bravura in 70 film. Ecco di cosa soffriva Mondo del cinema in lutto per la morte di Irene Papas all'età di 96 anni. L'attrice greca in circa 50 anni di carriera ha preso parte a oltre 70 film. Considerata un simbolo per eccellenza della bellezza greca e una celebre rappresentante della cultura mediterranea all'estero, la Papas divenne nota a livello internazionale per aver incarnato molto appieno il potere della tragedia antica. Tra le sue interpretazioni più celebri quella di Penelope ne l'Odissea nello sceneggiato tv e in classici come I cannoni di Navarone e Zorba il Greco. Una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo è stata in Il mandolino del capitano Corelli nel 2001. Nel 2018 si seppe che da cinque anni soffriva di Alzheimer. La Papas parlava correntemente l'italiano, avendo interpretato ruoli teatrali e girato ...

