Drag Race Italia: nel cast anche un ex gieffino che era stato squalificato (Di giovedì 15 settembre 2022) Sta per tornare Drag Race Italia Solo lo scorso anno su Discovery+ ha debuttato la prima stagione di Drag Race Italia. Il noto e amato programma ha ottenuto un ottimo successo, e in seguito è stato trasmesso in chiaro su Real Time. Come sappiamo giudici del programma sono stati Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 15 settembre 2022) Sta per tornareSolo lo scorso anno su Discovery+ ha debuttato la prima stagione di. Il noto e amato programma ha ottenuto un ottimo successo, e in seguito ètrasmesso in chiaro su Real Time. Come sappiamo giudici del programma sono stati Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini, L'articolo proviene da Novella 2000.

Annamar86355213 : RT @discoveryplusIT: HELLO, HELLO, HELLO! La magia sta tornando! ??? La nuova stagione di #DragRaceItalia a ottobre su discovery+ ?? https://… - mrkether : RT @discoveryplusIT: HELLO, HELLO, HELLO! La magia sta tornando! ??? La nuova stagione di #DragRaceItalia a ottobre su discovery+ ?? https://… - Nicolet03503748 : RT @discoveryplusIT: HELLO, HELLO, HELLO! La magia sta tornando! ??? La nuova stagione di #DragRaceItalia a ottobre su discovery+ ?? https://… - AnnamariaCerea : RT @discoveryplusIT: HELLO, HELLO, HELLO! La magia sta tornando! ??? La nuova stagione di #DragRaceItalia a ottobre su discovery+ ?? https://… - CarlaTZ1 : RT @discoveryplusIT: HELLO, HELLO, HELLO! La magia sta tornando! ??? La nuova stagione di #DragRaceItalia a ottobre su discovery+ ?? https://… -