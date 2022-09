**Dl aiuti: Letta, 'chiediamo cambio di passo, aumento costi energia insostenibile'** (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set (Adnkronos) - "chiediamo un cambio di passo rispetto agli interventi fatti finora, le imprese e le famiglie non sono in grado di reggere un aumento dei costi dell'energia insostenibile, una situazione sempre più drammatica e insostenibile". Lo ha detto Enrico Letta in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul Dl aiuti bis. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set (Adnkronos) - "undirispetto agli interventi fatti finora, le imprese e le famiglie non sono in grado di reggere undeidell', una situazione sempre più drammatica e". Lo ha detto Enricoin aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul Dlbis.

raffaellapaita : In Aula per votare il DL Aiuti bis. Noi ci siamo, per il bene del Paese. #ItaliaSulSerio @ItaliaViva - davidefaraone : Il Senato vota il dl aiuti, compresa una rivisitazione del 110% che sblocca i lavori e blocca i truffatori. Grazie… - sentonyiwobi : E con oggi termina anche la mia attività parlamentare con il voto sul DL Aiuti Bis. Il mio ultimo giorno in quest’a… - IVA60076793 : RT @mbartolotta63: la vicenda dell'emendamento indegno inserito nel DL aiuti e votato da #ForzaItalia, #ItaliaViva e #pdnetwork non è solo… - FirenzePost : Pensioni: soglia del pignoramento sale a 1.000 euro, lo prevede il Dl aiuti -