Divorzio Totti-Blasi, lo zio di Ilary al veleno contro Francesco: "Questi siamo noi"

Lo zio di Ilary Blasi lancia una frecciata velenosa a Francesco Totti dopo l'intervista che ha scatenato la bufera mediatica. La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è l'argomento del momento e purtroppo la notizia della loro rottura ha gettato nello sconforto moltissimi fan. Con un comunicato arrivato poco dopo l'Isola dei Famosi i due ex coniugi annunciavano la fine del matrimonio e l'intenzione di proteggere i loro tre figli. A quanto pare il silenzio è durato il tempo delle vacanze estive, l'ex capitano della Roma ha infatti rilasciato un'intervista che ha scatenato la bufera mediatica. Ilary si è rintanata con i suoi tre figli in giro per il mondo ma non è mai sparita davvero dai social network.

