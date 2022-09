Discarica di Malagrotta | ok incontro sulla bonifica

(Di giovedì 15 settembre 2022)di: arriva l’. E’ il 13 ottobre la data che i cittadini cerchiano sul calendario. Quella in cui il commissione unico Giuseppe Vadalà, prenderà parte ad un consiglio straordinario aperto al pubblico, durante il quale sarà illustrato il lavoro didi quella che è stata lapiù grande d’Europa. La notizia è stata comunicata dall’assessora capitolina ai rifiuti Sabrina Alfonsi che, nel “ringraziare il commissario unico Vadalà per aver acconsentito a dare il suo fondamentale contributo di competenze e informazioni alla cittadinanza e alle amministrazioni municipali” ha parlato di “un evento molto atteso”. L'articolo proviene da Italia Sera.

