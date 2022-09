Dinamo Zagabria, la trasferta a Milano costa caro: denunciati 23 tifosi ed emessi 19 daspo (Di giovedì 15 settembre 2022) Giornata molto impegnativa per gli agenti di polizia di Milano, che hanno avuto tanto lavoro da fare con i tifosi della Dinamo Zagabria. Ben 4.000 supporters croati sono infatti arrivati in Lombardia per seguire il match di Champions League contro il Milan, al punto da comportare la chiusura del secondo anello di San Siro per ragioni di sicurezza. Prima del match, ben 36 tifosi erano stati portati in questura ed identificati: per 23 di loro è scattata la denuncia per detenzione di fumogeni, bastoni o coltelli. Inoltre, sono stati emessi 19 daspo di uno o due anni. Da segnalare, infine, che due tifosi della Dinamo sono stati aggrediti nei pressi di San Siro; per uno di loro è stato necessario l’intervento dei medici. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Giornata molto impegnativa per gli agenti di polizia di, che hanno avuto tanto lavoro da fare con idella. Ben 4.000 supporters croati sono infatti arrivati in Lombardia per seguire il match di Champions League contro il Milan, al punto da comportare la chiusura del secondo anello di San Siro per ragioni di sicurezza. Prima del match, ben 36erano stati portati in questura ed identificati: per 23 di loro è scattata la denuncia per detenzione di fumogeni, bastoni o coltelli. Inoltre, sono stati19di uno o due anni. Da segnalare, infine, che duedellasono stati aggrediti nei pressi di San Siro; per uno di loro è stato necessario l’intervento dei medici. SportFace.

