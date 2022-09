Diabolik colpito alle spalle | Calderon accusato di omicidio | «Guerra tra boss criminali»

ilmessaggero.it

, chiuse le indagini della procura di Roma: l'argentino Calderon rischia il processo GLI AGGUATI Quel giorno, vestito da runner, si è avvicinato a Piscitelli e gli ha sparato in testa, ......'La profondità degli abissi' come miglior canzone inserita nella colonna sonora del film '',... 'Siamo spiacenti di comunicare che, a causa di un'infezione intestinale che haManuel ... Diabolik colpito alle spalle. «Guerra tra boss criminali». Per Calderon accusa di omicidio Una guerra tra gruppi criminali che volevano spartirsi le piazze di spaccio e le zone d’influenza nella Capitale, e una lunga scia di sangue, culminata con l’agguato costato la vita ...Una guerra tra gruppi criminali che volevano spartirsi le piazze di spaccio e le zone d’influenza nella Capitale, e una lunga scia di sangue, culminata con l’agguato costato la vita ...