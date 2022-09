“Devi farlo tu”: vogliono a tutti i costi Edoardo Tavassi, chiamata urgente dagli studi televisivi (Di giovedì 15 settembre 2022) Edoardo Tavassi è richiesto a gran voce, il suo futuro sembra essere negli studi Mediaset: questa volta grande opportunità Edoardo-Tavassi (Twitter)L’ex naufrago Edoardo Tavassi è riuscito a farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Il reality, infatti, gli ha dato quella spinta in più di cui aveva bisogno. Doppiatore e da sempre facente parte del mondo del cinema, Tavassi è anche riuscito a ‘spopolare’ in tv, facendo le scarpe a sua sorella. Guendalina Tavassi, infatti, oltre che a partecipare come naufraga, in realtà era già conosciuta per il suo percorso all’interno del GF Vip, ma con poco successo. Da un po’ di tempo a questa parte Edoardo sembra ... Leggi su direttanews (Di giovedì 15 settembre 2022)è richiesto a gran voce, il suo futuro sembra essere negliMediaset: questa volta grande opportunità(Twitter)L’ex naufragoè riuscito a farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Il reality, infatti, gli ha dato quella spinta in più di cui aveva bisogno. Doppiatore e da sempre facente parte del mondo del cinema,è anche riuscito a ‘spopolare’ in tv, facendo le scarpe a sua sorella. Guendalina, infatti, oltre che a partecipare come naufraga, in realtà era già conosciuta per il suo percorso all’interno del GF Vip, ma con poco successo. Da un po’ di tempo a questa partesembra ...

aoo_saru : @floppia Evidentemente devi farlo tu - pilariaq : @TheJackSparrow @RobertoBocci ma saranno cazzi loro? sapranno se possono permetterselo o meno? non è che se TU non… - FrankAnelli : @hakuna__banana Devi rispondere secondo me! Sicuro troverai la risposta giusta, ma devi farlo - bkswnnie : @marinalimone per farlo devi morire - marinalimone : @bkswnnie 'insegui i tuoi sogni' ma per farlo devi pagare -