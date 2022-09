Dentro Zaniolo e Matic, out Cristante: le ufficiali delle 20:45 (Di giovedì 15 settembre 2022) Zaniolo Cristante- Nel mentre gioca la Lazio, alle ore 21:00 ritornano in campo europeo sia la Roma che la Fiorentina. Due appuntamenti stasera per quanto riguarda l’Europa che conta in campo Italiano, scendono in campo sia la Roma in Europa League che la Fiorentina in Conference. Partiamo dalle ufficiali dell’Olimpico, dove Mourinho cambia tanto nella formazione iniziale Giallorossa. Tra i pali torna Rui Patricio a difendere la porta, dopo che con il Ludogorets ha giocato il secondo portiere Svilar. Davanti a lui ci sonoMancini, Ibanez e Vina. Riposo, dunque, per Smalling. Sulle fasce spazio a Karsdorp e a Leonardo Spinazzola, con in mezzo la coppia piuttosto fisica Matic-Cristante. Come già anticipato in conferenza stampa da Mourinho, giocherà Nicolò Zaniolo e starà a riposo Paulo ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 15 settembre 2022)- Nel mentre gioca la Lazio, alle ore 21:00 ritornano in campo europeo sia la Roma che la Fiorentina. Due appuntamenti stasera per quanto riguarda l’Europa che conta in campo Italiano, scendono in campo sia la Roma in Europa League che la Fiorentina in Conference. Partiamo dalledell’Olimpico, dove Mourinho cambia tanto nella formazione iniziale Giallorossa. Tra i pali torna Rui Patricio a difendere la porta, dopo che con il Ludogorets ha giocato il secondo portiere Svilar. Davanti a lui ci sonoMancini, Ibanez e Vina. Riposo, dunque, per Smalling. Sulle fasce spazio a Karsdorp e a Leonardo Spinazzola, con in mezzo la coppia piuttosto fisica. Come già anticipato in conferenza stampa da Mourinho, giocherà Nicolòe starà a riposo Paulo ...

