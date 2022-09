Delusione per il Cholito: Simeone escluso dai convocati dell’Argentina (Di giovedì 15 settembre 2022) Giovanni Simeone non farà parte del gruppo che affronterà Honduras e Giamaica Il CT dell’Argentina Lionel Scaloni, dirama la lista dei giocatori che prenderanno parte … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 settembre 2022) Giovanninon farà parte del gruppo che affronterà Honduras e Giamaica Il CTLionel Scaloni, dirama la lista dei giocatori che prenderanno parte … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

mcrisj01 : RT @Danygobbosud: Prendetemi per pazzo ma io ci credo ancora nonostante la tristezza e la delusione..io ho SEMPRE amato la JUVE e continuer… - G_Cobianchi : ?? Bielsa rimane sulla panchina dell'Albiceleste altri 2 anni, ma è innegabile che da quel momento in poi qualcosa s… - G_Cobianchi : ? È una delusione tremenda, il peggior risultato degli ultimi 30 anni per l'Argentina. Giocatori e tecnico vengono… - TroveriM : @FrancescoMenon @RestoFerma @PaolaSimonin C’è molta delusione nel vedere il mio paese prendere una strada da cui no… - biancanenee : ricevere un bidone quando sei già pronta per uscire è un altro tipo di delusione -