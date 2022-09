Debuttati al voto fra TikTok e apatia ' I politici? Nessuno ci rappresenta'

Indire

I 18enni scelgono anche il Senato. Tanti i ragazzi che entreranno in cabina per la prima volta già disillusi . Qualche entusiasta ma prevalgono gli sciettici: 'Non ho ancora deciso, ma credo che ...I 18enni scelgono anche il Senato. Tanti i ragazzi che entreranno in cabina per la prima volta già disillusi . Qualche entusiasta ma prevalgono gli sciettici: 'Non ho ancora deciso, ma credo che ... “La mia prima volta… al voto”, la Fondazione Feltrinelli promuove una Masterclass per i giovani debuttanti alle elezioni politiche – Indire I 18enni scelgono anche il Senato. Tanti i ragazzi che entreranno in cabina per la prima volta già disillusi . Qualche entusiasta ma prevalgono gli sciettici: "Non ho ancora deciso, ma credo che reste ...