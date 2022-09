Debutta in Europa l’artista taiwanese-americana Lucia Heffernan con una mostra a Roma di 40 opere olio su tela (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Si inaugura stasera (dalle 19), ma apre domani al pubblico “Vacanze Romane”, prima mostra europea dell’artista taiwanese-americana Lucia Heffernan. Curata da Marco Di Capua, la rassegna resterà aperta fino al 16 ottobre, nella Galleria Mastroianni dei Musei di San Salvatore in Lauro, a Roma. “In modo simile allo statunitense Norman Rockwell e al suo ‘realismo Romantico’ degli anni ’30 e ’40 -sostiene Di Capua- Lucia Heffernan ha conosciuto un grande successo con opere come la serie ‘Yoga Chick’ (Pulcini Yoga) e i tanti ritratti immaginari di animali nei quali riconoscere sentimenti e risvolti culturali del nostro tempo”. Ha ora scelto Roma per la sua ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Si inaugura stasera (dalle 19), ma apre domani al pubblico “Vacanzene”, primaeuropea del. Curata da Marco Di Capua, la rassegna resterà aperta fino al 16 ottobre, nella Galleria Mastroianni dei Musei di San Salvatore in Lauro, a. “In modo simile allo statunitense Norman Rockwell e al suo ‘realismontico’ degli anni ’30 e ’40 -sostiene Di Capua-ha conosciuto un grande successo concome la serie ‘Yoga Chick’ (Pulcini Yoga) e i tanti ritratti immaginari di animali nei quali riconoscere sentimenti e risvolti culturali del nostro tempo”. Ha ora sceltoper la sua ...

