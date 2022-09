De Vita umilia la sinistra e azzera lo spauracchio fascismo: la frase che infiamma i social (Di giovedì 15 settembre 2022) Incetta di mi piace e commenti positivi per Roy De Vita dopo un commento su Twitter. Il primario della Divisione di Chirurgia Plastica dell'Istituto Nazionale Tumori di Roma “Regina Elena” sta di frequente intervenendo sulle questioni legate alla politica italiana in vista delle elezioni del 25 settembre e stavolta si sofferma sul pericolo fascismo, un termine di cui abusano molti esponenti della sinistra, che additano troppo facilmente chi ha idee diverse dalle loro. “A furia di abusare della parola ‘fascista' le si è fatto perdere il suo connotato. Ora serve semplicemente a definire una persona che non ti piace” la citazione pubblicata sul social network dal noto medico. Anche Giorgia Meloni, ospite del Tg di La7, ha dovuto rispondere a una domanda sul tema dei presunti legami con la tradizione fascista: ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Incetta di mi piace e commenti positivi per Roy Dedopo un commento su Twitter. Il primario della Divisione di Chirurgia Plastica dell'Istituto Nazionale Tumori di Roma “Regina Elena” sta di frequente intervenendo sulle questioni legate alla politica italiana in vista delle elezioni del 25 settembre e stavolta si sofferma sul pericolo, un termine di cui abusano molti esponenti della, che additano troppo facilmente chi ha idee diverse dalle loro. “A furia di abusare della parola ‘fascista' le si è fatto perdere il suo connotato. Ora serve semplicemente a definire una persona che non ti piace” la citazione pubblicata sulnetwork dal noto medico. Anche Giorgia Meloni, ospite del Tg di La7, ha dovuto rispondere a una domanda sul tema dei presunti legami con la tradizione fascista: ...

Leonard88533173 : @Avantzexlabassa @fabioalisei @ClaudioCly @PBerizzi Cioè vecio, fatti una sega e rilassati. Lo so che ti sta sul ca… - hippo_fil : @lauraboldrini Oggi i partigiani non serve ammazzarli, la sinistra nazifascista li esclude dalla vita sociale e dal… - tutto1altro : Dicono RDC umilia e costringe a restare in povertà, blocca l'ascesa sociale. Infatti! Questo paese è noto per le po… - UnaGirovaga : @marioadinolfi ma è chiaro a tutti che il matrimonio è un valore e il divorzio una sconfitta, però succede che non… - 2Rape_e_1Rospo : Sono arrabbiata con il mondo. Non riesco più a perdonare chi ostacola la felicità altrui, chi ferisce, umilia o neg… -